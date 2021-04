Les prochains MacBook Pro ARM espérés avec un écran mini-LED Liquid Retina XDR

Avec sa nouvelle tablette tactile iPad Pro 12,9, Apple introduit pour la première fois la technologie de rétroéclairage mini-LED dans ses produits. L'écran devient donc Liquid Retina XDR avec une luminosité de 1000 nits (jusqu'à 1600 nits en HDR), un contraste de 1.000.000:1 et profite de 10 000 mini-LED (10 384 exactement) pour optimiser la précision du local dimming (2 596 zones, largement au-dessus des 512 zones de l'iMac 31,5 pouces avec écran XDR) et renforcer les qualités de l'affichage.

En ajoutant la puce M1 ARM, la compatibilité Thunderbolt et l'arrivée de la 5G pour les versions cellulaires, le cabinet d'études TrendForce prédit déjà un beau succès à l'iPad Pro 12,9 en anticipant un volume de 5 millions d'unités écoulées cette année.

Les analystes estiment que le rétroéclairage mini-LED coûte 85 dollars de plus qu'un rétroéclairage LED latéral traditionnel et que la légère hausse de prix des modèles par rapport à la génération précédente vient essentiellement de là, plutôt qu'une volonté d'améliorer les marges.

Pour TrendForce, il ne fait pas de doute qu'Apple va proposer le rétroéclairage mini-LED sur ses prochains MacBook Pro 14 et 16 avec puce M1 ou M1X ARM plus tard dans l'année, faisant de cette technologie une référence pour ses machines et tablettes haut de gamme.

L'introduction de l'iPad Pro 12,9 avec écran mini-LED devrait aussi stimuler l'écosystème des fournisseurs des différentes technologies nécessaires, tandis que d'autres fabricants pourront y avoir recours à leur tour.