Apple M2 : que donnent les premiers résultats de benchmark ?

Un peu plus d'un an après avoir lancé sa stratégie Apple Silicon par un SoC M1 qui a depuis colonisé toutes les catégories de produits, ou presque, la firme de Cupertino a dévoilé pour le WWDC 2022 une nouvelle plate-forme Apple M2 ouvrant un nouveau cycle.

Le nouveau SoC reprend la gravure en 5 nm, dans une version optimisée, et maintient une configuration CPU octocore (4+4) avec une partie GPU grimpant désormais à 10 coeurs.

Lors de sa présentation, Apple a promis des performances CPU améliorées de 18% et un GPU plus rapide de 35%, avec jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5 et une bande passante de 100 Go/s.

La performance en plus est dans le GPU

Le SoC Apple M2 se présente donc comme une évolution de M1 plutôt qu'une nouvelle plate-forme et il va être intéressant de voir quels gains réels elle apportera, alors que l'on sait déjà qu'elle est moins performante que les puces M1 Pro et M1 Max, même si les variantes M2 Pro et M2 Max attendues l'an prochain devrait plus sérieusement pousser les performances grâce à une gravure en 3 nm.

Les premiers benchmarks (sur Geekbench 5) semblent confirmer une progression modérée des performances CPU avec un gain d'environ 10% en test single core et de 16% en test multi core par rapport à M1.

Les résultats restent inférieurs à ceux obtenus avec un SoC M1 Pro (armé de 6 coeurs puissants et 2 coeurs économiques) mais sont aussi au-dessus de ceux de processeurs Alder Lake ou Ryzen 5000.

En revanche, la partie graphique semble profiter d'une solide progression. Sur le test Metal de Geekbench 5, la puce M2 affiche un score de 30627 points, contre 18284 pour M1.

C'est plus de 60% de mieux, sans doute en partie aidé par les modifications apportées sur la gestion de la mémoire du SoC en plus de l'augmentation du nombre de coeurs graphiques. Reste à voir ce que cela donnera en usage réel.