Mac ARM : un MacBook Pro 13 et un iMac 24 pouces pour la fin de l'année ?

Apple annoncera sa transition vers les processeurs ARM pour Mac lors de la WWDC 2020 et les spéculations vont bon train pour savoir quelles seront les premières machines concernées.

Si l'événement développeur WWDC 2020 sera centré sur la présentation de iOS 14, Apple devrait aussi profiter de l'occasion pour annoncer sa migration vers des processeurs ARM pour ses ordinateurs Mac et MacBook, après des années d'utilisation de processeurs x86 d'Intel.

Et si, au regard des performances et de la consommation d'énergie, certains observateurs évoquaient le MacBook Air comme première machine équipée, l'analyste Ming-Chi Kuo ne va pas dans ce sens et affirme que le premier ordinateur portable ARM sera un MacBook Pro 13,3 pouces lancé début 2021 tandis qu'un iMac 24 pouces ferait son apparition avant la fin de l'année.

Et le passage à l'architecture ARM ne signifiera pas des performances amoindries puisque l'analyste assure qu'elles seront en progression de 50 à 100% par rapport à la génération précédente sous processeur Intel.

Les premiers processeurs ARM pour Mac devraient reposer sur le SoC Apple A14 des iPhone 12 mais dans des versions sortant du carcan des contraintes mobiles et dotées de plus de 10 coeurs.

Ming-Chi Kuo évoque aussi l'arrivée l'an prochain d'un nouveau type de MacBook qui pourrait être le MacBook 12 pouces dé évoqué précédemment, également avec processeur ARM à bord.