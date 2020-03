Des processeurs ARM dans le Mac Pro, Jean-Louis Gassée y croit

L'ancien responsable chez Apple suggère qu'une transition vers les processeurs ARM pourrait être proche. Et pourquoi pas jusque dans le Mac Pro ?

Les rumeurs d'un transition possible d'Apple des processeurs x86 d'Intel à des processeurs ARM sont maintenant nombreuses et préparent peut-être l'apparition des premiers Mac sous ARM d'ici un an.

De rumeur un peu folle, l'information est en train de passer au statut d'hypothèse probable à moyen terme avec l'arrivée de solutions capables de se positionner sur ces segments.

Dans la foulée des prévisions de l'analyste Ming-Chi Kuo qui situe une première annonce dans les 12 à 18 mois à venir, Jean-Louis Gassée, ancien cadre dirigeant d'Apple (dans les années 80) et un temps responsable de la R&D, estime lui aussi qu'un passage de x86 à ARM est devenu très probable, avec l'atout d'un bon compromis entre performances et consommation d'énergie.

S'il y a un an, il estimait cette transition compliquée dans la mesure où il faudrait en principe créer une segmentation dans le développement des composants pour couvrir les différentes gammes d'ordinateurs Mac, l'annonce il y a quelques jours d'une nouvelle puce ARM pour serveurs conçue par Ampere Computing semble avoir changé la donne à ses yeux.

Le processeur ARM de 80 coeurs Ampere Altra est ainsi vu comme capable de remplacer les processeurs Intel Xeon habituellement utilisés dans le Mac Pro et constituer ainsi l'alternative ARM qui manquait pour réaliser une migration complète.

Surtout, cette puce donnerait la capacité de couvrir tous les besoins d'Apple, à pleine capacité pour le Mac Pro et dans des versions allégées pour les autres gammes de produits Mac, plutôt que de devoir développer des solutions uniques pour chaque série de produits.

Cette stratégie éviterait aussi d'avoir à développer une puce ARM dédiée surpuissante pour le Mac Pro alors que ce dernier ne compte que pour une faible part des ventes.