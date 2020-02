Chez Apple, un premier Mac avec processeur ARM dès l'an prochain

Cela fait plusieurs années que l'on soupçonne Apple de travailler à adapter des processeurs ARM pour ses ordinateurs Mac utilisant actuellement des processeurs x86 d'Intel.

Si une transition intermédiaire vers AMD reste possible, la firme californienne pourrait faire le grand saut d'un ordinateur Mac fonctionnant sous ARM dès l'an prochain, selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

En estimant un lancement probable dans les 12 à 18 mois, la fenêtre possible de lancement interviendrait sur le premier semestre 2021. Diverses rumeurs autour du développement en interne d'une puce ARM ont régulièrement circulé.

L'analyste suggère qu'Apple a accéléré ses investissements pour le développement d'un processeur gravé en 5 nm depuis l'émergence de l'épidémie du coronavirus, ce qui permettrait de lancer un Mac sous ARM dans le sillage des iPhone et iPad de fin 2020 qui seront aussi dotés de puces ARM gravées en 5 nm.

Si c'est effectivement le cas, les développeurs devraient prochainement entendre parler de cette transition de x86 à ARM pour avoir le temps de s'y préparer. Le prochain événement WWDC du mois de juin est vu comme un possible point de départ pour cette évolution, à moins d'une annonce plus tard dans l'année pour laisser au moins six mois de développement.

La question reste de savoir si Apple réalisera une migration massive ou ne fera une transition que sur une partie de sa gamme, voire sur un modèle emblématique.