Apple dévoile un Mac Studio survitaminé avec puce M1 Ultra

Apple présente un nouveau venu dans sa gamme d'ordinateurs Mac avec le Mac Studio. De format compact, cet ordinateur de bureau fait penser à un Mac mini survitaminé qui profitait pourtant déjà de la puce M1. Pour cause, c'est au choix une puce M1 Max déjà connue ou la nouvelle puce Apple M1 Ultra.

La puce M1 Ultra réunit la bagatelle de 114 milliards de transistors et peut être configurée avec 128 Go de mémoire unifiée qui est directement accessible par le CPU à 20 cœurs, le GPU 64 cœurs et le Neural Engine 32 cœurs.

Il s'avère qu'Apple avait fait des cachotteries et révèle aujourd'hui une architecture UltraFusion permettant d'interconnecter les circuits intégrés de deux puces M1 Max avec une bande passante de 2,5 To/s et pour au final créer un seul SoC. La bande passante mémoire est de 800 Go/s.

Avec Apple M1 Ultra, le Mac Studio est annoncé avec des performances CPU jusqu'à 3,8 fois plus rapides que l'iMac 27 pouces et jusqu'à 90 % plus rapides que le Mac Pro avec processeur Xeon 16 cœurs. Les performances graphiques sont vantées 4,5 fois plus rapides que l'iMac 27 pouces avec Radeon Pro 5700XT.

Il est capable de lire 18 flux vidéo 8K ProRes et son SSD profite de performances pouvant atteindre 7,4 Go/s et jusqu'à 8 To de stockage.

La puce Apple M1 Ultra fait grimper la note

Le Mac Studio se présente dans un châssis en aluminium extrudé de forme carrée de 20 cm de côté et avec une hauteur de 9,4 cm. L'arrière comprend quatre ports Thunderbolt 4, un port 10 Gigabit Ethernet, deux ports USB-A, HDMI et prise audio jack. Il est avec connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. À l'avant, il intègre deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 à 40 Gbps et un lecteur de carte SD.

Avec puce M1 Max, la connectique du Mac Studio diffère légèrement et les performances annoncées sont évidemment inférieures, tout en restant impressionnantes. Notamment par rapport à l'iMac 27 pouces avec des performances CPU jusqu'à 2,5 fois plus rapides et des performances graphiques jusqu'à 3,4 fois plus rapides.

Tout cela a un coût avec un prix à partir de 2 299 € pour le Mac Studio avec puce Apple M1 Max. L'intégration de la puce Apple M1 Ultra fait débuter le prix à 4 599 €. En précommande, le Mac Studio sera disponible le 18 mars prochain.