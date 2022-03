Apple M1 Ultra : le nouveau SoC ARM surpuissant de 20 coeurs CPU / 64 coeurs GPU

En attendant une puce M2, Apple n'en a pas fini avec la génération M1 et déroule le M1 Ultra avec ses 20 coeurs CPU et ses 64 coeurs GPU grâce à un lien d'interconnexion.

Si les rumeurs évoquent déjà une puce M2, Apple a continué d'étoffer la génération de SoC ARM M1 avec l'annonce de la puce M1 Ultra qui vient compléter la famille M1 / M1 Pro / M1 Max et que l'on retrouvera dans le nouveau Mac Studio.

Et comme l'avaient bien remarqué certains observateurs, le SoC M1 Max possède un lien d'interconnexion qui n'avait pas été annoncé lors de sa présentation mais qui permet de relier deux puces M1 Max ensemble grâce à une technologie d'encapsulation UltraFusion (via un interposeur assurant grande bande passante et courte latence) pour donner le nouveau SoC M1 Ultra.

Cela donne une puce de 114 milliards de transistors, dotée de 20 coeurs CPU (16 coeurs puissants, 4 coeurs économiques) et 64 coeurs GPU et d'un lien d'interconnexion assurant une bande passante inter-processeur de 2,5 To/s, tout en profitant d'une imposante mémoire unifiée de 128 Go dotée d'une bande passante de 800 Go/s.

On trouvera également un Neural Engine de 32 coeurs capable de traiter 22 000 milliards d'opérations par seconde et un moteur média capable de traiter jusqu'à 18 flux vidéo ProRes 8K.

Avec son architecture ARM, Apple promet un rapport performances / consommation d'énergie amélioré de 90% par rapport à un PC de bureau classique avec processeur 16 coeurs, tout en consommant 100W de moins.

Pour la partie GPU, la firme à la pomme promet des performances similaires...en consommant 200W de moins par rapport à un GPU dédié haut de gamme.

Avec la puce M1 Ultra, Apple annonce que "désormais, pratiquement tous les Mac de la gamme actuelle bénéficient des performances exceptionnelles de la puce Apple, qui regroupe maintenant les modèles M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra".