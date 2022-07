L'arrivée du MacBook Air M2 fait peur aux fabricants de PC portables Windows

Le MacBook Pro 13 M2 est déjà disponible et ce sera bientôt le tour du MacBook Air M2 dont le lancement pourrait se jouer autour du 15 juillet. La machine est particulièrement attendue car elle profite d'un redesign l'affinant et se rapprochant de ce qui a été proposé sur les MacBook Pro 14 et 16.

Avec 20% de volume intérieur réduit et une épaisseur ramenée à 11,3 mm pour à peine plus d'un kilogramme, la nouvelle machine a des atouts séduisants, sans compter les performances de la puce Apple M2.

Selon Digitimes, tout ceci constitue un motif d'inquiétude pour les fabricants de PC portables Windows, au moins sur le segment haut de gamme. Du fait de ses tarifs, le MacBook Air ne devrait pas menacer l'offre de milieu de gamme mais le segment des produits entre 1000 et 1500 dollars risque d'être malmené, craignent déjà certains fabricants (non cités).

Contexte défavorable

Et ce d'autant plus que le contexte est devenu plus compliqué. La fin de la période des confinements, qui avait relancé les ventes, et la forte inflation depuis le déclenchement du conflit en Ukraine freinent significativement les achats des consommateurs.

La crainte d'une récession économique mondiale ne donne pas tellement de raisons d'observer du mieux à court terme. Apple, de son côté, peut compter sur une clientèle loyale pour maintenir ses ventes et peut espérer détourner les utilisateurs de machines Windows vers sa nouvelle proposition et son système macOS.