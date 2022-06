Apple lance un MacBook Air et MacBook Pro avec puce M2

La nouvelle puce Apple M2 n'est pas introduite seule. Elle équipe un MacBook Air avec nouveau design et le MacBook Pro 13 pouces.

L'édition 2022 de sa conférence WWDC est finalement l'occasion pour Apple d'officialiser une puce Apple M2. Une deuxième génération Apple Silicon après l'Apple M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. La puce Apple M2 équipe le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces qui seront disponibles le mois prochain.

Avec un design revu et corrigé autour de la puce M2, le nouveau MacBook Air est annoncé avec un volume réduit de 20 % par rapport au MacBook Air de 2020 avec puce M1, et avec une épaisseur de 11,3 mm (contre 16,1 mm auparavant) pour un poids de 1,2 kg.

Disponible en quatre couleurs, le MacBook Air de 2022 signe le retour de la recharge MagSafe et conserve deux ports Thunderbolt USB 4 libres, une prise audio jack. Il affiche sur un écran Liquid Retina de 13,6 pouces (2 560 x 1 664 pixels) avec des bordures plus fines et luminosité de jusqu'à 500 cd/m² (+25 %).

Il dispose d'une caméra 1080p, un système audio à quatre haut-parleurs, trois micros avec beamforming et prend en charge Dolby Atmos. Le Magic Keyboard est avec Touch ID. Avec la puce M2, Apple vante des performances près de 40 % supérieures à celles du modèle précédent pour des tâches complexes dans Final Cut Pro.

Avec design silencieux sans ventilateur, le MacBook Air avec puce M2 promet une autonomie de jusqu'à 18 heures en lecture vidéo. Pour la première fois, il intègre en outre la charge rapide pour jusqu'à 50 % de capacité de batterie en 30 minutes. Cela nécessite un adaptateur secteur USB-C 67 W en option (65 €).

Le MacBook Air avec puce M2 est proposé à un prix qui débute à 1 499 € dans une configuration avec CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et stockage SSD de 256 Go.

Sans changement de design pour le MacBook Pro 13 pouces

La présentation du MacBook Pro 13 pouces (écran Retina 13,3 pouces) avec puce M2 a été plus rapide de la part d'Apple, dans la mesure où le design compact n'évolue pas. Les changements tiennent uniquement aux performances avec la puce Apple M2.

Avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, Apple met ainsi en avant un traitement des images RAW près de 40 % plus rapide. Par rapport au précédent MacBook Pro 13 pouces avec puce Apple M1, les performances avec un jeu comme Baldur's Gate 3 sont également près de 40 % plus rapides.

Le MacBook Pro 13 pouces est avec système de refroidissement actif pour assurer le maintien de ses performances dans le contexte d'une charge intensive. Grâce à la puce M2, il prend en charge jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée avec 50 % de bande passante mémoire en plus.

Un autre aspect souligné par Apple est la prise en charge de l'encodage et du décodage ProRes dans le Media Engine de la puce M2, avec la possibilité de lire simultanément 11 flux vidéo ProRes 4K et deux flux vidéo ProRes 8K. La conversion des projets vidéo en ProRes est en outre trois fois plus rapide.

Avec une autonomie de batterie de jusqu'à 20 heures en lecture vidéo, le MacBook Pro 13 pouces avec puce Apple M2 débute au prix de 1 599 €.