Apple livre le modèle 2020 du MacBook Air

Outre un nouvel iPad Pro avec scanner LiDAR pour la réalité augmentée, Apple renouvelle son MacBook Air. Comme attendu, le modèle de 2020 abandonne à son tour le controversé clavier papillon.

Il se dote en effet du Magic Keyboard introduit pour le MacBook Pro 16 pouces et qui profite d'un mécanisme à ciseaux amélioré pour les touches avec une course de frappe de 1 mm. Le capteur Touch ID est toujours intégré, mais pas de Touch Bar toutefois. On retrouve la puce de sécurité Apple T2 avec coprocesseur Secure Enclave.

L'écran de 13,3 pouces à technologie Retina (2560 x 1600 pixels) est inchangé, mais Apple souligne en tout cas que pour la première fois, le MacBook Air peut prendre en charge un écran externe jusqu'à 6 K.



Le nouveau MacBook Air est équipé de processeurs Intel Ice Lake de 10e génération avec jusqu'à un processeur quadcore Core i7 à 1,2 GHz (Tubo Boost jusqu'à 3,8 GHz). Selon Apple, il offre des performances jusqu'à deux fois supérieures et avec une carte Intel Iris Plus Graphics pour des performances graphiques jusqu'à 80 % plus rapides.

Par rapport à la précédente génération, le stockage SSD de base est deux fois plus important (256 Go ou 512 Go), tandis que la RAM de 8 Go (jusqu'à 16 Go) est LPDDR4X à 3 733 MHz. La connectique comprend toujours deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) et la connectivité couvre le Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0. L'autonomie de la batterie demeure sensiblement la même.

Le prix du nouveau MacBook Air débute à 1 199 € pour la configuration la plus modeste et jusqu'à 2 579 € pour la configuration la plus musclée et le maximum de stockage.