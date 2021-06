Apple : vers un MacBook Air plus haut de gamme

Lancé il y a quelques années comme une alternative ultraportable de ses MacBook tout en devenant le plus abordable des ordinateurs de la marque, le MacBook Air pourrait prochainement retourner sa veste.

Seon Mark Gurman de Bloomberg et Ming-Chi Kuo, Apple pourrait ainsi changer le positionnement de son prochain MacBook Air.

Outre un redesign complet du portable, Apple pourrait faire le choix de doper les performances de son terminal en le dotant de puces Apple Silicon bien plus puissantes.

Le prochain MacBook Air embarquerait ainsi la prochaine puce d'Apple dotée de 8 coeurs. Son nouveau SoC offrirait des performances accrues au niveau graphique grâce à 10 coeurs dédiés. On pourrait y retrouver un magic keyboard blanc avec une rangée de touches de fonctions, plus de touches donc et un trackpad aux dimensions réduites.

Selon certaines rumeurs, l'écran du MacBook Air s'orienterait vers la technologie miniLED et il proposerait également la technologie MafSafe.

Apple pourrait réorganiser son catalogue : les Macbooks plus épais viendraient se positionner comme l'entrée de gamme. Le MacBook Air pourrait alors venir juste au-dessus avec des finitions premium et son châssis très fin pour des performances supérieures, puis le haut de l'offre serait occupée par les MacBook Pro.