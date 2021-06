MacBook Pro ARM M1X : un lancement en août ?

Après avoir lancé des MacBook Air et MacBook Pro 13 avec puce ARM Apple M1 fin 2020, la firme à la pomme est attendue sur des MacBook Pro haut de gamme profitant d'un design renouvelé et d'une puce M1X un peu plus puissante.

Une présentation était anticipée par certains leakers et observateurs pour la keynote du WWDC début juin mais Apple est restée muette à ce sujet et s'est concentrée sur ses annonces pour ses plates-formes.

La présence de métadonnées évocatrices, "MacBook Pro", "M1X", autour de la vidéo de la keynote diffusée sur Youtube a pu laisser penser qu'une annonce était prévue mais a été retirée au dernier mot (l'autre hypothèse étant qu'Apple s'est amusée à glisser ces mots-clés).

A défaut d'un lancement en juin, c'est peut-être finalement vers début août que les MacBook Pro M1X pourraient faire leur apparition. Mark Gurman, de l'agence Bloomberg et plutôt bien renseigné sur les projets d'Apple, a déjà évoqué un lancement "durant l'été" et à l'occasion d'un événement physique.

Il est rejoint en cela par le leaker LeaksApplePro qui évoque le lancement d'au moins un MacBook Pro durant la semaine 31, soit celle débutant au 2 août, tout en prenant bien soin de souligner que cette fenêtre pouvait glisser en fonction des difficultés de production.

L'un de ces obstacles pourrait venir de la production d'affichages avec rétroéclairage Mini-LED du MacBook Pro 16 pouces ARM tandis que la pénurie de semi-conducteurs touchant de larges secteurs industriels serait aussi en cause.