MacBook ARM : de grosses attentes dès le début de l'année prochaine

Le géant Apple s'est donné deux ans pour réaliser la transition entre les processeurs Intel x86 et ses propres SoC ARM dans ses ordinateurs MacBook, iMac et Mac Pro. Les premiers modèles doivent être annoncés ce 10 novembre à l'occasion d'un événement One More Thing mais le Nikkei Asia observe que la firme ne se lance pas timidement dans cette nouvelle stratégie.

Elle aurait ainsi déjà passé commande de 2,5 millions de MacBook embarquant une puce Apple Silicon pour début 2021, soit plus de 15% du volume de MacBook produits annuellement.

Elle semble donc bien miser sur le fait que le public répondra positivement à l'offre de ces nouvelles machines qui exploiteront macOS Big Sur et pourront faire tourner des applications iOS / iPadOS.

Le Nikkei Asia indique également qu'Apple a passé de grosses commandes pour la production d'iPhone d'ancienne génération (iPhone 11, iPhone SE, iPhone XR) alors que la pénurie guette la série iPhone 12 5G pour les fêtes de fin d'année.

Succès pour l'iPhone 12 Pro, fin de vie pour les iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

La demande pour l'iPhone 12 Pro semble avoir été très forte et au-delà des attentes, tandis que la firme aurait connu des pénuries de certains composants comme le circuit PMIC (gestion dynamique de l'énergie) et le capteur LiDAR, au point de devoir piocher dans les réserves initialement attribuées à l'iPad Pro.

En conséquence, la production de l'iPad a été raccourcie de 2 millions d'unités en fin d'année. Les iPhone ainsi produits depuis octobre seront proposés sans chargeurs ni écouteurs, comme les iPhone 12, tandis que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ont déjà atteint la fin de leur cycle de vie et ne sont plus produits, au contraire de l'iPhone 11 qui continue de rencontrer un solide succès.