One More Thing : deux MacBook 13 pouces et un modèle 16 pouces avec processeur ARM

Qu'annoncera Apple pour son événement One More Thing du 10 novembre ? Pour Bloomberg, pas moins de trois MacBook avec processeur ARM.

Après avoir dévoilé sa stratégie Apple Silicon lors du WWDC 2020, on attend les premiers ordinateurs Mac exploitant un processeur ARM et c'est sans doute lors de l'événement One More Thing du 10 novembre, que les premières machines seront présentées.

Déjà, l'agence Bloomberg croit avoir une idée des annonces et prédit l'officialisation de pas moins de trois MacBook avec SoC ARM :

MacBook Pro 13 pouces

MacBook Air 13 pouces

MacBook Pro 16 pouces

Le design général devrait rester très proche des modèles actuels mais les performances et l'autonomie devraient tirer parti de la nouvelle plate-forme ARM (avec un SoC Apple A14X ?).

L'assembleur Foxconn produirait déjà les deux premiers tandis que le MacBook Pro 16 pouces serait assemblé par Quanta Computer.

Bloomberg confirme aussi la préparation d'un iMac et d'un Mac Pro en version ARM mais on ne devrait pas encore les croiser durant la conférence du 10 novembre. Le Mac Pro version ARM aurait des dimensions réduites de moitié par rapport à la version actuelle.

Les nouveaux MacBook Pro et Air devraient profiter de macOS Big Sur qui assurera la transition et permettra aussi l'utilisation d'applications iOS et iPad OS.