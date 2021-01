MacBook Pro : de nouvelles machines avec puce ARM 12 coeurs en mars ?

En dévoilant sa puce M1 octocore et sous architecture ARM, Apple tourne le dos à Intel et met à profit ses ressources internes pour proposer ses propres plates-formes.

La puce M1 impressionne déjà par ses performances et équipe les MacBook Air et MacBook Pro 13. Elle devrait être déclinée en plusieurs variantes pour équiper d'autres appareils de la marque afin d'assurer une migration complète d'ici deux ans.

Les MacBook Pro plus haut en gamme (en principe 14 et 16 pouces) pourraient ainsi profiter d'une puce plus puissante dotée cette fois de 12 coeurs CPU. Elle a déjà été évoquée sous une dénomination Apple M1X (qui reste à confirmer) avec 8 coeurs performants et 4 coeurs économiques apportant un surcroît de puissance.

Next Mac March 12 cores — LeaksApplePro? (@LeaksApplePro) December 31, 2020

Le leaker @LeaksApplePro, déjà à l'origine de la fuite sur la supposée puce M1X, enfonce le clou en affirmant que les premiers MacBook équipés seront annoncés au mois de mars 2021.

Dans un précédent tweet, il ciblait plus précisément un MacBook Pro 16 comme étant le principal bénéficiaire de cette configuration. L'information va en tous les cas dans le sens des prévisions de l'analyste Ming-Chi Kuo qui table sur le lancement de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces durant le deuxième trimestre 2021.