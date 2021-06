MacBook Pro 14 et 16 ARM : absents du WWDC, présents au troisième trimestre ?

Même si le WWDC 2021 est avant tout un événement consacré au software, les espoirs étaient permis de voir débarquer les MacBook Pro 14 et 16 avec SoC ARM. Plusieurs sources évoquaient une annonce possible à l'occasion de la keynote d'ouverture.

Apple a annoncé beaucoup de nouveautés mais toutes orientées autour de ses différentes plates-formes et sans donner aucune indication sur ses futurs produits électroniques.

Mais les observateurs n'en démordent pas : les MacBook Pro 14 et 16 ARM ne sont pas loin et Digitimes affirme d'après ses sources dans les chaînes d'approvisionnement asiatiques que les livraisons débuteront à partir du troisième trimestre 2021.

L'une des raisons serait le retard de production des affichages avec rétroéclairage Mini-LED, dont les rendements faibles ne permettraient pas un lancement plus tôt.

Une annonce officielle resterait donc possible sur la fin d'année. On notera qu'Apple a multiplié les conférences de presse (bien que virtuelles pour cause de crise sanitaire) sur le second semestre 2020 pour présenter ses produits. Rien ne l'empêcherait donc de suivre la même stratégie cette année.

Les MacBook Pro 14 et 16 attisent la curiosité car ils devraient profiter d'un design renouvelé et embarquer l'évolution de la puce ARM M1 des MacBook Air / MacBook Pro 13.