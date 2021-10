MacBook Pro : puce Apple M1 Pro / Max, écran Mini-LED avec encoche, il y a du changement !

Les MacBook Pro 14 et 16 se dévoilent enfin, avec leur puce M1 Pro ou M1 Max, leur écran mini-LED avec encoche et leur grande autonomie.

Attendus depuis des mois, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 se montrent finalement à l'occasion de l'événement Apple du mois d'octobre qui est aussi l'occasion de dévoiler les nouvelles puces les équipant.

Les SoC ARM Apple M1 Pro et M1 Max constituent des évolutions de la puce M1 en proposant plus de coeurs CPU et GPU, la gestion d'un plus grand nombre de ports Thunderbolt et une mémoire unifiée entre CPU et GPU permettant de mobiliser de grandes quantités de mémoire pour les tâches de créativité. Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs aux flux optimisés, même à vitesse minimale.

Si les MacBook Air et MacBook Pro 13 conservaient le design des machines avec processeur Intel, les nouveaux MacBook Pro profitent d'un nouveau design. Cela transparaît dans la disparition de la Touch Bar au-dessus du clavier, remplacée par des touches physiques, mais aussi par un affichage aux bordures affinées et qui se dote désormais d'une encoche. Dans cette dernière se cache une webcam FaceTime 1080p.

L'affichage lui-même est de type Liquid Retina XDR et avec une dalle disposant d'un rétroéclairage Mini-LED, comme l'iPad Pro 12,9 au printemps. Le MacBook Pro 14 offre une diagonale de 14,2 pouces en 3024 x 1964 pixels (254 ppi) tandis que le MacBook Pro 16 atteint 16,2 pouces en 3456 x 2234 pixels (254 ppi).

Ces caractéristiques leur assurent une luminosité jusqu'à 1000 nits (et 1600 nits en luminosité maximale) et un contraste de 1 000 000:1. Les écrans sont également compatibles ProMotion avec un rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

Les MacBook Pro pourront accueillir jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée et jusqu'à 8 To de stockage, les versions de base allant de 512 Go à 1 To en SSD.

Les deux machines proposent comme connectiques un port HDMI, un lecteur de carte SD, trois ports USB-C / Thunderbolt 4, une alimentation magnétique MagSafe et une prise audio.

L'audio n'est pas mise de côté et les MacBook intègrent trois micros de qualité professionnelle et 6 haut-parleurs (2 tweeters et 4 woofers) avec son spatialisé et support du Dolby Atmos.

Puissants, les nouveaux MacBook Pro n'en offrent pas moins une belle autonomie grâce à leur puce ARM : 17 heures en lecture vidéo pour le MacBook Pro 14 et 21 heures pour le MacBook Pro 16.

Sous macOS Monterey, les MacBook Pro 14 et 16 peuvent être commandés dès à présent sur le site d'Apple et seront disponibles à partir du 26 octobre. Le MacBook Pro 14 démarre à 2249 € (uniquement en M1 Pro, 16 Go RAM / 512 Go SSD) tandis que le MacBook Pro 16 commence à 2749 € (M1 Pro, 16 Go RAM / 512 Go SSD).

La version du MacBook Pro 16 avec puce M1 Max, 32 Go de mémoire unifiée et 1 To en SSD est proposée à 3849 €.