Apple M1 Pro et M1 Max : les nouvelles puces ARM surpuissantes pour MacBook Pro

Pour les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, il n'y aura finalement pas une puce M1X mais deux possibilités avec les SoC ARM M1 Pro et M1 Max, évolutions de l'Apple M1.

Le SoC Apple M1 présenté fin 2020 est le point de départ de la stratégie Apple Silicon de conception en interne de SoC ARM destinés à tous les produits de la firme à la pomme.

Déjà présente à bord des MacBook Air et MacBook Pro 13 (et d'une ribambelle d'appareils Apple), la puce M1 ouvre la voie à une architecture capable d'évolution. Assez rapidement, il s'est murmuré que les MacBook Pro 14 et 16 revisités en version ARM profiteraient d'un SoC M1X doté de plus de coeurs CPU et GPU.

Lors de sa présentation du mois d'octobre, Apple a bien dévoilé du nouveau avec non pas une puce M1X mais deux SoC M1 Pro et M1 Max qui équiperont les MacBook Pro.

Dotés tous deux de 10 coeurs CPU (contre 8 coeurs pour la puce M1), leur différence se joue sur plusieurs aspects :

16 coeurs GPU pour le M1 Pro, 32 coeurs GPU pour le M1 Max

pour le M1 Pro, pour le M1 Max jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée pour le M1 Pro, jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée pour le M1 Max

jusqu'à 200 Go/s de bande passante mémoire pour le M1 Pro, jusqu'à 400 Go/s de bande passante mémoire pour le M1 Max

33,7 milliards de transistors pour le M1 Pro, 57 milliards de transistors pour le M1 Max

La fusion des mémoire CPU et GPU permet de disposer d'une quantité de mémoire inédite sur des machines portables et les deux puces disposent d'accélérateurs dédiés pour le codec ProRes.

Les SoC embarquent une puce Neural Engine de 16 coeurs pour les tâches d'intelligence artificielle et peuvent supporter plusieurs écrans externes (2 pour le M1 Pro et 3 pour le M1 Max).

Les représentants d'Apple ont largement évoqué les performances élevées des deux puces ARM tout en conservant un profil de consommation très bas par rapport à n'importe quel PC portable ou station de travail pour créatifs.

Cette puissance est également mise au service de l'écosystème d'applications avec des ouvertures de logiciel instantanées et désormais l'existence de 10 000 applications universelles, les autres passant par la conversion Rosetta 2.

Les SoC ARM Apple M1 Pro et M1 Max vont faire leur première apparition dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, également présentés durant l'événement.