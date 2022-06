MacBook Pro 13 M2 : gare au SSD plus lent que la version M1 !

Les tests des vitesses de transfert du stockage du MacBook Pro 13 M2 montrent des débits plus faibles que la version M1 pour le modèle 256 Go.

Le MacBook Pro 13 a évolué pour embarquer le SoC Apple M2, assurant un peu plus de puissance CPU et des capacités graphiques relevées. Les premiers exemplaires commencent à arriver entre les mains des utilisateurs, donnant l'occasion de réaliser des tests de performances.

Les chaînes Youtube Max Tech et Created Tech ont testé les vitesses de transfert du SSD du MacBook Pro M2 en version 256 Go et ont découvert qu'elles étaient 50% plus faible en lecture et 30% plus basses en écriture par rapport à la version M1 256 Go lancée fin 2020, selon l'application Disk Speed Test de BlackMagic.

Un seul module mémoire au lieu de deux

En ouvrant la bête, ils ont découvert que le stockage est composé d'un unique module NAND de 256 Go quand la génération précédente utilisait deux composants de 128 Go, ce qui permettait un fonctionnement en parallèle optimisant les débits.

Un test similaire avec la version 512 Go du MacBook Pro 13 ne montrent pas de telles différences, ce qui suggère que la configuraiton est toujours composée de deux modules de 256 Go. Mais il faut alors y mettre le prix et passer de 1599 € pour la version de base à 1829 €.