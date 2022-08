MacBook Pro 14 et 16 : la production en fin d'année, avec une puce toujours en 5 nm ?

Avec le fondeur taiwanais TSMC ne lançant sa technique de gravure en 3 nm que durant ce troisième trimestre, Apple ne peut jouer son habituel atout de l'utilisation de puces de dernière génération dans ses produits électroniques.

L'iPhone 14 devrait rester sur la gravure en 5 nm pour l'Apple A15 comme pour l'Apple 16 Bionic et le SoC Apple M2 annoncé plus tôt dans l'année et utilisé dans le MacBook Air et le MacBook Pro 13 reste lui aussi sur le même noeud de gravure.

L'espoir était de voir le SoC Apple M2 Pro des futurs MacBook Pro 14 et 16 passer au 3 nm, avec une production en fin d'année et une commercialisation des machines début 2023.

Une question de timing

L'analyste Ming-Chi Kuo, dans un tweet, tend à confirmer une mise en production des MacBook Pro 14 et 16 sur le dernier trimestre de l'année...mais avec un SoC qui resterait gravé en 5 nm ou 4 nm.

Il ne croit donc pas, d'après le calendrier de mise en service de la technique de gravure en 3 nm de TSMC, que la firme californienne pourra proposer la plus grande finesse dans ses appareils électroniques à court terme.

Sur ce point, les rumeurs s'affrontent et il est vrai que le timing serait court entre mise en production, vérification des puces produites et intégration dans des MacBook Pro. En l'état, impossible de savoir qui a raison.