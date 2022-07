MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max entre l'automne et le printemps prochains

Apple pourrait lancer des MacBook Pro de 14 et 16 pouces fonctionnant avec des déclinaisons de sa puce Apple M2 dès cet automne.

Apple a débuté le renouvellement de sa gamme MacBook Pro en commençant par un modèle 13 pouces équipé d'une puce Apple M2 qui a été lancé le mois dernier à partir de 1 599 €. Aux côtés du MacBook Air, ce MacBook Pro 13 pouces avec M2 avait été annoncé dans le cadre de l'édition 2022 de la conférence WWDC du groupe.

Avec une technologie de gravure optimisée en 5 nm, la puce M2 conserve 8 cœurs CPU et bénéficie de jusqu'à 10 cœurs GPU. Jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée sont pris en charge. Un système de refroidissement actif permet d'assurer le maintien des performances dans le contexte d'une utilisation intensive.

Sans grande surprise, Apple planche sur de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de déclinaisons de la puce M2. En l'occurrence, des puces Apple M2 Pro et M2 Max qui pourraient utiliser la gravure en 3 nm de TSMC.

Une fenêtre de lancement large

D'après Mark Gurman de Bloomberg, Apple a pour objectif en interne de lancer les nouveaux MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max entre cet automne et le printemps 2023. Une fenêtre de lancement relativement peu précise au final qui tient compte des difficultés persistantes avec la chaîne d'approvisionnement.

C'est sur la partie graphique que les nouveaux MacBook Pro se concentreraient pour un apport significatif au niveau des performances. Pour le MacBook Pro 13 pouces avec Apple M2, Apple a notamment mis en avant l'encodage et décodage ProRes dans le Media Engine, la lecture en simultané de 11 flux vidéo ProRes 4K et deux flux vidéo ProRes 8K, la conversion quatre fois plus rapide des projets vidéo en ProRes.

D'après l'analyste Jeff Pu, la version M2 Pro gravée en 3 nm proposera 8 cœurs CPU (avec toujours 4 cœurs puissants et 4 cœurs économiques) et 12 cœurs GPU.