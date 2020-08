Apple favorable à la réparation de ses MacBook par des indépendants

Un réparateur indépendant pourra désormais s’occuper de l’intégralité d’un ordinateur Apple sans problèmes. Cette adaptation est possible grâce à Apple qui s’est engagé à fournir tous les documents et pièces de rechange nécessaires. Les réparateurs pourront effectuer des réparations sur tous les produits de la marque au niveau des téléphones et des ordinateurs. Des formations gratuites sont également disponibles pour faciliter l’accès à ces nouvelles compétences.

La volonté d’Apple d’augmenter le nombre de réparateurs compétents disponibles permet de proposer une solution de réparation sûre et fiable sans forcément passer par le fabricant. Une initiative qui permettra de réduire les délais de réparation tout en rendant ce type de service bien plus accessible.

Jusqu’à maintenant, les propriétaires de Mac devaient faire réparer leur ordinateur directement chez Apple ou un réparateur approuvé par la firme. Maintenant il sera bien plus facile de trouver un réparateur capable d’une telle opération. Cette annonce a été faite suite à une augmentation des ventes d’ordinateur de 21,6 % au dernier trimestre.