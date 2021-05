Apple Music : une offre HiFi dans les cartons, sans hausse de prix ?

Alors que Spotify HiFi a été officiellement annoncé, une offre HiFi pour Apple Music serait également en préparation. Et peut-être avec une surprise côté prix.

Dans une bêta d'iOS 14.6, du code suggère l'arrivée d'une offre HiFi - format audio lossless (sans perte) - pour Apple Music. MacRumors a déniché des références comme " lossless audio ", " high-quality stereo streaming " et " HiFi. " 9To5Mac a de son côté repéré des mentions telles que " Dolby Atmos ", " Dolby Audio " et " Lossless. "

Ces indices vont dans le sens d'une information de Hits Daily Double qui avait évoqué une annonce d'Apple pour dans les prochaines semaines et portant donc sur une offre des streaming audio dite HiFi. Le plus étonnant est qu'elle serait sans surcoût. Une rumeur à prendre toutefois avec quelques réserves de rigueur.

Dans le cadre de son événement Stream On en février dernier, le leader mondial du streaming de musique Spotify a offcialisé l'arrivée prochaine d'une offre Spotify HiFi pour les abonnés Premium dans certains pays, sans toutefois entrer dans les détails.

" Spotify HiFi diffusera de la musique sans perte de qualité sonore sur votre appareil et sur les haut-parleurs compatibles avec Spotify Connect, ce qui signifie que les fans pourront profiter de plus de profondeur et de clarté en écoutant leurs morceaux préférés. "

Actuellement, Apple Music propose des titres avec le codec AAC et un bitrate de 256 kbps. Pour Spotify Premium, c'est un codec Ogg Vorbis à 320 kbps (160 kbps pour Spotify Free).