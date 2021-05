Apple Music : tout le catalogue en qualité lossless sans surcoût

C'était attendu et c'est officialisé par Apple avec une surprise à la clé. À partir du mois prochain, l'offre de streaming de musique Apple Music passe son catalogue en qualité audio lossless (sans perte due à la compression) et ajoute par ailleurs l'Audio Spatial avec Dolby Atmos.

Pour commencer, ce sont 20 millions de titres qui seront disponibles en qualité lossless, avant plus de 75 millions de titres d'ici la fin de l'année. La surprise est que dans tous les cas, l'évolution pour le catalogue d'Apple Music se fait sans surcoût pour les abonnés.

La qualité lossless pour Apple Music débute avec la qualité CD - codage sur 16 bits et fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz - et va jusqu'à 24 bits à 48 kHz. Le format lossless haute résolution est à jusqu'à 24 bits à 192 kHz, mais nécessite un équipement externe comme un convertisseur numérique vers analogique USB.

Apple a fait le choix du codec ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Le groupe souligne que les fichiers aux formats lossless et lossless haute résolution sont volumineux et utilisent de fait plus de bande passante et d'espace de stockage que les fichiers AAC. L'utilisateur aura le choix dans les paramètres de qualité audio.

Une moins bonne surprise

Les enceintes connectées HomePod et HomePod mini, ainsi que les écouteurs sans fil AirPods et AirPods Pro (codec Bluetooth audio oblige) mais également le casque AirPods Max ne seront pas en mesure de profiter de l'audio lossless d'Apple Music.

L'audio lossless est en outre une exclusivité Apple Music. Il ne sera pas possible d'acheter des titres en qualité lossless avec l'iTunes Store ou d'en profiter via une mise à niveau grâce au service payant iTunes Match.

Pour l'audio spatialisé avec compatibilité Dolby Atmos, Apple Music diffusera automatiquement les titres en Dolby Atmos sur les AirPods et les casques Beats équipés d'une puce H1 ou W1, de même que pour les haut-parleurs intégrés des dernières versions des iPhone, iPad et Mac.

Avec aussi par exemple l'Apple TV 4K connectée à un téléviseur ou un amplificateur home cinéma compatible, l'Audio Spatial avec Dolby Atmos concernera dans un premier temps plusieurs milliers de titres.