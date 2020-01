Apple et Netflix s'affrontent pour le rachat des studios MGM

Apple et Netflix se sont lancé un nouveau bras de fer sur le terrain du streaming vidéo : les deux marques cherchent actuellement à racheter les mythiques studios de la MGM.

C'est la MGM qui cherche actuellement un repreneur pour ses studios. La Metro Goldwin-Mayer, sous l'impulsion de ses actionnaires, cherche un nouvel acheteur pour cette année, et deux grands noms à même de disposer des fonds et de l'intérêt pour les studios sont déjà connus : Netflix et Apple.

Selon la CNBC, les actionnaires (Hedge funds) ayant racheté la MGM en 2010 suite à la banqueroute de la société se sont rapprochés à la fois d'Apple et de Netflix, entre autres, pour la revente du groupe. L'idée initiale était de sonder les deux entités sur l'intérêt d'un rachat, mais en coulisses, il semble que Netflix comme Apple soient bel et bien intéressés par le dossier.

Et c'est surtout Apple qui aurait à gagner à investir dans ce rachat, notamment afin de mettre la main sur l'énorme catalogue de la MGM. Les différentes productions de la MGM représentent des milliers de franchises développées depuis la création des studios en 1924. On estime à plus de 10 milliards de dollars la valeur du catalogue de la MGM.

Apple pourrait ainsi répondre à une des critiques les plus cinglantes qui vise son service TV+ : le manque cruel de contenu et de diversité sur la plateforme de SVOD.

Rappelons que dans le catalogue de la MGM se trouvent des licences phares comme James Bond, Rocky, Mad Max, Terminator, Le Hobbit...

Netflix de son côté n'a jamais procédé à aucun rachat de cette envergure, mais l'investissement pourrait être doublement stratégique : étoffer son propre catalogue déjà bien fourni de contenus, tout en privant Apple d'une croissance rapide de son propre catalogue.