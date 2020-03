Apple : de nouveaux MacBook Air cette semaine ?

C'est une rumeur assez étrange dans un contexte très particulier où les conférences sont annulées les unes après les autres et les mesures de confinement instaurées dans un nombre grandissant de pays afin de faire face à l'épidémie de Coronavirus qui touche le monde entier : Apple pourrait lancer ses nouveaux MacBook Air cette semaine.

Apple aurait prévu de renouveler sa gamme de portables dans le courant de l'été de longue date, avec notamment un rafraichissement des fiches techniques, mais aussi et surtout l'abandon du clavier papillon au profit du Magic Keyboard afin d'éviter à Apple les poursuites et autres problèmes.

L'information tombe alors que de plus en plus de pays imposent un confinement à leurs citoyens afin de limiter la propagation du Coronavirus. De fait, nombre de marques annulent leurs annonces, mais en parallèle, la situation pourrait profiter à Apple puisque l'on a vu une explosion de la vente de PC et PC portables, chacun étant invité à privilégier le télétravail.

L'occasion pourrait donc être toute trouvée pour Apple de réussir automatiquement le lancement de ses nouveaux portables en profitant de ce sursaut du marché lié à l'épisode Covid-19. Reste à savoir si la marque prendra le risque de se faire taxer d'opportuniste...