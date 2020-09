Apple One : l'offre groupée de services Apple se confirme

Après la découverte d'éléments évocateurs dans une bêta d'iOS, c'est avec une bêta de l'application Apple Music pour Android et son fichier APK que 9to5Google a repéré des lignes de code faisant référence à Apple One. Un nom de code aristotle est également associé.

'Apple One' subscription bundle confirmed by Apple Music for Android ahead of Sept. 15 event https://t.co/PR6z3PoL7e by @SkylledDev pic.twitter.com/NnXR3wyaCH — 9to5Google.com (@9to5Google) September 10, 2020

Il est clairement fait allusion à un Subscription Bundle - et donc un pack d'abonnement (ou abonnement groupé) - et un abonnement Apple One qui peut être géré depuis l'iPhone, iPad, Apple TV ou l'ordinateur Mac.

Le mois dernier, Bloomberg avait déjà évoqué l'arrivée d'offres groupées sous l'égide d'un abonnement Apple One avec un lacement qui pourrait intervenir en octobre.

Il serait question de quatre offres avec des réductions de prix en fonction du nombre de services associés. Une offre groupée Apple Music et Apple TV+ ; Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade ; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et Apple News+ (pas disponible en France) ; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et du stockage iCloud supplémentaire.





Les économies potentielles iraient de l'ordre de 2 à 5 dollars pars mois. Bloomberg avait aussi signalé un travail d'Apple sur un service d'abonnement pour des cours virtuels de fitness via une application sur iPhone, iPad ou Apple TV.