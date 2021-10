L'abonnement Apple One Premier débarque en France à 28,95 € par mois

Le regroupement des abonnements Apple sous l'égide d'Apple One proposera une formule Apple One Premier en France avec l'arrivée d'Apple Fitness+.

À partir du 3 novembre prochain, Apple annonce que son abonnement Apple One Premier sera disponible dans un total de 21 pays*. Ce sont ainsi 17 pays qui vont s'ajouter avec parmi ceux-ci, la France.

Apple One Premier proposera l'accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ et 2 To de stockage iCloud+ pour un prix de 28,95 € par mois. L'ensemble des services pourront être partagés avec jusqu'à cinq membres d'une famille.

L'abonnement Apple One Premier comprend également Apple News+, mais uniquement en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le service Apple News+ n'est pas disponible ailleurs. Aux USA, c'est un prix de 29,95 $ par mois.

La disponibilité de Apple One Premier dans un pays comme la France correspond au lancement le 3 novembre du service Apple Fitness+. Une date qui n'avait pas été précisée par Apple jusqu'à présent. Apple Fitness+ est proposé seul à 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Le prix en euros devrait être calqué dessus.

En fonction de la date d'achat, une Apple Watch donne droit à une période d'essai gratuit pour Apple Fitness+. Rappelons que la langue utilisée demeurera l'anglais, avec la présence de sous-titres en six langues.

* Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Brésil, Colombie, Émirats arabes unis, Espagne, France, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie et Suisse qui s'ajoutent à l'Australie, Canada, États-Unis et Royaume-Uni.