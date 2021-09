Apple Fitness+ débarque en France

L'année dernière, Apple a introduit un service de fitness spécialement pensé et conçu pour sa montre connectée. Permettant de suivre en vidéo des entraînements divers et variés d'une équipe de coachs professionnels, il intègre les données recueillies par l'Apple Watch (à partir de l'Apple Watch Series 3) qui sont synchronisées et affichées en temps réel.

Il s'agit par exemple du rythme cardiaque, des calories dépensées, avec également des chronomètres pour des intervalles d'entraînement à plus haute intensité et l'anneau de l'application Activité.

Le service fait partie de l'application Forme de l'iPhone, iPad et Apple TV. Il a d'abord été lancé fin 2020 aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, Royaume-Uni, Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, Fitness+ est facturé 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par mois.

Toujours aux USA, il est également compris dans l'abonnement Apple One dans une formule Premier à 29,95 $ par mois qui comprend aussi Appe Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud (2 To), Apple News+.

À l'occasion de la présentation de l'Apple Watch Series 7, le groupe de Cupertino a indiqué que Fitness+ sera disponible d'ici la fin de l'année dans 15 autres pays* parmi lesquels figure la France. Les prix en euros n'ont pas été communiqués pour le moment. La langue utilisée demeurera l'anglais, avec la présence de sous-titres en six langues.

Les Group Workouts avec SharePlay

Hormis l'extension à de nouveaux pays, Apple a annoncé une fonctionnalité Group Workouts qui permettra à des abonnés Fitness+ de s'entraîner avec jusqu'à 32 personnes en simultané via SharePlay (qui aura toutefois du retard).

Apple a souligné plus de 1200 entraînements en 4K UHD et de nouveaux entraînements chaque semaine. Le Pilates, des exercices de préparation pour le ski vont venir s'ajouter, ainsi que de la méditation guidée dont des versions audio se retrouveront dans une application Pleine conscience de l'Apple Watch.

* Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Brésil, Colombie, Émirats arabes unis, Espagne, France, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Portugal, Russie et Suisse.