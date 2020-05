Apple : pas d'écrans Mini LED avant 2021

Selon l'analyste Ming Chi Kuo, Apple aurait décalé le lancement de plusieurs produits et technologies sur le marché, dont l'arrivée des écrans Mini-Led.

Conséquences de la crise sanitaire qui a paralysé une partie de la Chine pendant des mois et qui continue de ralentir les activités à travers le monde : Apple serait contrainte de décaler la sortie de certains de ses appareils.

Selon l'analyste Ming Chi Kuo, Apple aurait ainsi prévu de faire basculer ses iPad Pro et MacBook (Air et Pro) vers les écrans Mini-LED. Cette technologie très attendue pour ses performances en consommation et en rendu d'image pourrait ainsi ne pas se généraliser sur les appareils d'Apple avant 2021.

Pour l'instant, cette technologie n'est disponible que sur le Pro Display XDR du Mac Pro. Mais Apple envisagerait déjà de la porter sur 4 à 6 nouveaux dispositifs, dont les MacBook Pro 14,1 pouces, MacBook Pro 16 pouces, iPad 10,2 pouces, iPad Pro, iPad Mini et iMac 27 pouces.

Le tout sera associé à un remaniement profond des fiches techniques, ainsi que des designs parfois (notamment concernant l'iMac) mais tout ce beau monde ne sortira finalement pas avant le premier trimestre 2021.