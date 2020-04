La tablette iPad Pro 12,9 pouces Mini LED repoussée à l'an prochain ?

L'arrivée de la première tablette iPad Pro 12,9 pouces avec écran Mini LED pourrait être reportée à 2021, la faute au conoravirus et à des difficultés techniques à résoudre.

Après avoir renouvelé sa gamme de tablettes iPad Pro au mois de mars, Apple est attendue sur un autre produit, initalement prévu pour la fin de l'année selon l'analyste Ming-Chi Kuo : une première tablette iPad Pro 12,9 pouces exploitant la technologie d'écran Mini LED.

Le rétroéclairage Mini LED pourrait s'inviter dans plusieurs appareils électroniques du géant californien dans les prochains trimestres, en attendant de passer au Micro LED encore plus performant mais toujours difficile à produire.

Cependant, le calendrier prévoyant un lancement en fin d'année pourrait être perturbé et conduire à en repousser le lancement en 2021. L'analyste de GF Securities Jeff Pu, cité par MacRumors, suggère en effet qu'Apple doit encore résoudre un certain nombre d'obstacles techniques, ce qui est compliqué par les mesures de confinement et l'impossibilité pour les ingénieurs d'Apple de se rendre en Chine.

Ce nouveau modèle devrait offrir beaucoup de nouveautés puisque l'on évoque aussi une compatibilité 5G et la présence d'un SoC Apple A14X dérivé de celui de la future série iPhone 12.

Pour rappel, les tablettes iPad Pro annoncées en mars exploitent un chipset Apple A12Z Bionic, évolution très légère de l'A12X des iPad Pro de 2018 et faisant donc l'impasse sur la génération Apple A13 actuelle.