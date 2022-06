Apple Pay Later a un plafond pour le paiement en quatre fois

Solution de paiement fractionné sans frais d'Apple, Apple Pay Later ne permettra par exemple pas d'acheter l'iPhone actuel le plus haut de gamme.

Lors de la présentation des prochaines moutures majeures de ses systèmes d'exploitation et notamment d'iOS 16, Apple a annoncé la solution de paiement Apple Pay Later. Avec une intégration à l'application Cartes (Wallet), Apple Pay Later sera disponible partout où le service de paiement Apple Pay est accepté en ligne et dans les applications.

Le propos avec Apple Pay Later est de pouvoir régler un achat en quatre paiements égaux qui sont échelonnés sur une période de six semaines. Pour ce paiement en plusieurs fois et dans les délais prévus, Apple indique qu'il n'y aura pas d'intérêts ni de frais supplémentaires.

Il s'avère que les achats pourront se faire dans la limite de 1 000 dollars par transaction. Un plafond qui interdira le paiement en quatre fois de l'iPhone 13 Pro Max ou d'autres produits de la marque.

Aux USA puis ailleurs ?

Avec diverses fonctionnalités pour le suivi des commandes, rembourser des paiements et autres, Apple Pay Later doit d'abord être lancé aux États-Unis dans le courant de l'automne prochain. Apple n'a pas précisé si d'autres marchés seront concernés.

Apple Pay Later va s'appuyer sur le réseau Mastercard et impliquera également la banque Goldman Sachs. Pour autant, cette solution de paiement fractionné sera gérée par une filiale dédiée Apple Financing du groupe de Cupertino… qui a les reins suffisamment solides pour une telle aventure.