Apple Podcasts : les abonnements payants le 15 juin

Au mois d'avril dernier, Apple avait annoncé pour Apple Podcasts l'arrivée des Apple Podcasts Subscriptions (Abonnements Apple Podcasts). La disponibilité pour les utilisateurs était prévue pour le mois de mai mais elle a pris du retard.

C'est finalement le 15 juin prochain que les podcasts payants feront leur apparition. Cette date a été communiquée par Apple dans email envoyé à des créateurs de podcasts et dont The Verge a eu connaissance.

Les créateurs et studios de podcasts vont pouvoir vendre des abonnements sur Apple Podcasts en définissant eux-mêmes le prix de chaque abonnement. Apple touchera une commission de 30 % sur les revenus des abonnements. Elle descendra à 15 % au bout d'un an d'abonnement.

La commission d'Apple s'ajoutera par ailleurs à l'abonnement au programme Apple Podcasters (19,99 $ pas an) pour bénéficier des outils permettant de proposer des abonnements premium sur Apple Podcasts.

Pour la découverte, il y aura des périodes d'essai gratuit et des épisodes offerts. " Les utilisateurs dans plus de 170 pays pourront souscrire à des abonnements premium et profiter de nombreux avantages, comme l'écoute sans publicité, l'accès à des épisodes exclusifs ou en avant-première, et à des contenus bonus ", indique Apple.