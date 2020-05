Apple va progressivement forcer les mises à jour de macOS

MacOS 10.15.5 Catalina a été déployé il y a quelques jours dans sa version finale et un changement intervient dans le module qui contrôle les mises à jour système.

Pour procéder aux mises à jour, les utilisateurs disposent de deux options : passer par les Préférences système ou via le terminal et la commande Softwareupdate. Cette dernière permet de gérer les mac à distance meis elle offre également une fonctionnalité permettant d'ignorer une mise à jour spécifique. C'est cette option qui disparait dans MacOS 10.15.5 et qui annonce un changement plus important dans la politique de mise à jour de MacOS.

On note par ailleurs que les dernières mises à jour de MacOS Mojave et High Sierra sont également concernées par ce changement. L'option permettant de mettre de côté une mise à jour devrait totalement disparaitre dans MacOS 10.16, forçant de fait les utilisateurs à procéder à l'ensemble des mises à jour majeures de l'OS de façon automatique.

Apple cherche depuis des années à encourager ses utilisateurs à procéder aux mises à jour, qui contiennent des mises à niveau de sécurité. La marque souhaite également disposer d'un parc d'utilisateurs plus uniforme afin de simplifier les processus de mise à jour et résolutions de bugs.