Project Titan : Apple travaillerait avec TSMC sur des puces pour véhicules autonomes

Puisque Apple s'est lancée dans les puces pour smartphones et Mac, pourquoi pas aussi dans celles pour voitures autonomes dans le cadre de son Project Titan ?

La mise en place de la stratégie Apple Silicon, avec ses puces pour MacBook, iMac et Mac Pro, confirme que la firme californienne a passé un cap et peut s'aventurer sur de nouveaux territoires.

Il n'en faut sans doute pas beaucoup plus pour imaginer Apple en train de préparer une puce dédiée à la conduite autonome dans le cadre de son Project Titan. Pour rappel, ce dernier visait initialement à concevoir un véhicule électrique et autonome avant de se concentrer plus spécifiquement sur la partie intelligence artificielle capable de prendre des décisions de conduite.

Le site Digitimes affirme donc que le géant californien est en train de concevoir avec TSMC, son partenaire de production, une puce pour véhicules autonomes et même que des usines de production pourraient être mises en place aux Etats-Unis.

La publication évoque aussi une "Apple Car similaire à Tesla", ce qui pourrait signifier un système de conduite autonome se rapprochant de ce que le constructeur de véhicules électriques commence à proposer avec son système Autopilot, mais aussi un vrai véhicule électrique, ce qui semble plus douteux.

Etant donné la nature très secrète des projets d'Apple, peu de détails sont connus concernant le Project Titan mais la valse des équipes et des chefs de projet suggère qu'il y a eu beaucoup de changements d'orientation et de redéfinitions d'objectif, ce qui plaide plutôt en faveur du développement d'une plate-forme IA pouvant servir à l'automobile plutôt que la conception d'un véhicule complet, domaine éloigné du savoir-faire d'Apple.