Apple lance la réparation d'iPhone à domicile

Apple décline finalement un service jusqu'ici proposé uniquement aux entreprises et professionnels et propose ainsi aux particuliers de venir réparer leur iPhone cassé directement à leur domicile.

Jusqu'ici, il fallait prendre rendez-vous dans une enseigne Apple pour confier son iPhone cassé en vue d'une réparation (si l'on souhaitait une prise en charge par la marque). En fonction des réparations à réaliser, on pouvait repartir directement avec son terminal réparé ou devoir le récupérer au bout de quelques jours.

Désormais, il n'y aura plus forcément besoin de patienter. Apple vient de renforcer son partenariat avec Go Tech Services et propose, dans les grandes villes, de détacher un technicien au domicile de l'utilisateur afin de procéder à une réparation directement sur place.

Pour l'instant, le service est proposé aux particuliers dans les villes de Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco. L'utilisateur prend rendez-vous en ligne et indique son adresse, puis un technicien se présente avec le matériel nécessaire pour la réparation. Apple indique que les frais de déplacement du technicien sont à prévoir.

Malheureusement, toutes les réparations ne sont pas systématiquement réalisables sur place, et il se peut que le technicien propose à l'utilisateur d'emporter son terminal (le changement de batterie par exemple) avant de le renvoyer ou de le mettre à disposition dans un Apple Store une fois réparé.