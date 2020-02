iPhone 12 : les maquettes se dévoilent

Après la gamme Galaxy S20, c'est au tour de l'iPhone 12 de s'afficher, en maquettes et de se comparer à la précédente génération de terminaux.

Macotakara vient de publier une vidéo dans laquelle le site présente des maquettes d'iPhone 12 en les comparant à la gamme actuelle d'iPhone 11. L'occasion de comparer les tailles des appareils et de repérer quelques différences.

Les maquettes ont été réalisées à partir des schémas techniques en fuite des appareils, et l'on voit ainsi 3 dispositifs en 5.3, 5.9 et 6.4 pouces de diagonale. On retrouve un design très proche de l'iPhone 11 avec finalement peu de modifications, alors même que les rumeurs évoquaient un tout nouveau design.

On repère toutefois quelques changements notamment sur les grilles inférieures : chaque version aura droit à une configuration asymétrique. La configuration double capteur photo et triple pour la version Pro est maintenue.

Rien de très extraordinaire donc et l'on espère qu'Apple aura prévu d'autres arguments que le design pour cette nouvelle sortie majeure.

