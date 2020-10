Apple : chute des revenus de l'iPhone... avant l'iPhone 12

Au trimestre clos le 30 septembre, les revenus tirés des ventes d'iPhone ont accusé une baisse de 21 % sur un an à 26,4 milliards de dollars. C'est un net ralentissement des ventes du produit phare d'Apple, mais somme toute prévisible.

Contrairement aux années précédentes, la période ne comprend pas le lancement des derniers iPhone de la marque en septembre. Les nouveaux iPhone 12 ont été présentés mi-octobre, et seule la commercialisation de l'iPhone 12 et iPhone 12 Pro a débuté. Pas encore pour l'iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini.

Certes, le titre Apple a été sanctionné en Bourse, mais le patron du groupe était largement optimiste lors de l'annonce des résultats.

" Malgré l'impact toujours en cours du Covid-19, Apple est au milieu de notre période de lancement de produits la plus prolifique de son histoire. […] Les premières réactions à tous nos nouveaux produits, en particulier à notre première gamme d'iPhone 5G, ont été extrêmement positives ", déclare Tim Cook.

Apple signe un chiffre d'affaires trimestriel total de 64,7 milliards de dollars, en hausse de 1 % sur un an. Le bénéfice net recule de 7,4 % à tout de même… 12,7 milliards de dollars.

Il faut dire que hormis pour l'iPhone, tous les revenus générés par les autres produits et services d'Apple sont en progression. Si l'iPhone 12 a manqué le mois de septembre, cela n'a pas été le cas pour l'Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE, ainsi que le nouvel iPad. La plus forte progression est toutefois pour le Mac.

L'iPhone demeure à l'origine de la plus grosse partie des revenus d'Apple (41 %), devant les services (22 %). C'est du reste aujourd'hui qu'Apple lance Apple One qui regroupe dans un seul abonnement ses divers services par abonnement.