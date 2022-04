Apple approche 100 milliards de dollars de revenus trimestriels avec une croissance ralentie

Apple publie les résultats financiers du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2022 clos le 26 mars 2022. Le groupe de Cupertino affiche un chiffre d'affaires record à 97,3 milliards de dollars, avec une hausse de 8,6 % sur un an.

Le bénéfice net ressort à 25 milliards de dollars, soit une hausse de 5,8 % sur un an. Apple a été en mesure de générer un flux de trésorerie de plus 28 milliards de dollars et a reversé près de 27 milliards de dollars à ses actionnaires pendant le trimestre.

C'est une performance trimestrielle notable avec les trois premiers mois de l'année qui sont une période moins propice pour Apple, après la frénésie des fêtes de fin d'année. Un bémol demeure une croissance tout de même ralentie avec une rare progression à seulement un chiffre.

Très fort sur les services, mais l'iPad toujours pénalisé

Les ventes d'iPhone sont à 50,6 milliards de dollars avec une progression de +5,5 % sur un an. Les services représentent 19,8 milliards de dollars (+17,3 %) et établissent un record absolu en la matière, sachant qu'Apple revendique désormais 825 millions d'abonnés payants avec 165 millions supplémentaires en un an.

Les ventes d'ordinateurs Mac atteignent 10,4 milliards de dollars (+14,6 %) et les sept derniers trimestres du Mac ont été les sept meilleurs trimestres de son histoire. L'effet Apple Silicon semble jouer à plein, et en particulier pour le MacBook Pro avec puce M1. Les ventes de wearables et accessoires sont à 8,8 milliards de dollars (+12,4 %).

Une nouvelle fois, les ventes d'iPad font figure d'exception dans les revenus d'Apple avec une baisse de 2 % sur un an à 7,6 milliards de dollars. Patron d'Apple, Tim Cook souligne des contraintes très importantes en matière d'approvisionnement. Apple a manifestement su les limiter pour les autres types d'appareils.

Pour le prochain trimestre, Apple s'attend à un manque à gagner de 4 à 8 milliards de dollars beaucoup plus important qu'initialement prévu. " Les contraintes d'approvisionnement causées par les perturbations liées au Covid en Chine et les pénuries de semi-conducteurs à l'échelle de l'industrie ont un impact sur notre capacité à répondre à la demande des clients pour nos produits ", déclare Luca Maestri, le directeur financier d'Apple.