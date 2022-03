Apple M1 Ultra : de gros scores sur Geekbench pour la puce du Mac Studio

En attendant l'arrivée d'une génération M2, Apple avait encore un atout dans sa gamme de puces ARM M1 : le M1 Ultra. Ce dernier est en fait la combinaison de deux SoC M1 Max reliés par une technologie UltraFusion assurant une bande passante de 2,5 To/s et permettant des échanges très rapides et à courte latence entre les puces.

Cela donne une solution armée de 20 coeurs CPU et 64 coeurs GPU avec pas moins de 128 Go de mémoire unifiée et un Neural Engine de 32 coeurs. Le M1 Ultra sera au coeur du nouveau Mac Studio, sorte de Mac Mini aussi puissant qu'une station de travail.

Les premières apparitions en benchmark ont été rapides et la puce M1 Ultra est créditée sur Geekbench d'un score de 1793 points en test single core et de 24055 points en test multicore.

Avec ses 20 coeurs CPU, elle se révèle ainsi plus performante qu'un processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X de 64 coeurs en single core mais elle se fait légèrement déborder en multicore, pour une consommation d'énergie bien moindre.

On restera tout de même prudent face à ce résultat qui oppose deux plates-formes très différentes dans leur fonctionnement et leur architecture. D'autres benchmarks seront nécessaires pour véritablement évaluer la puissance et les atouts du SoC Apple M1 Ultra.