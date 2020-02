Apple retire l'application Shadow de son AppStore

Apple vient de retirer l'application Shadow de son AppStore, jugée non conforme aux conditions d'utilisations de la plateforme.

C'est un coup assez rude pour Shadow : l'application sous iOS qui permet d'accéder au service de PC dématérialisé dans le Cloud a été purement et simplement retirée de l'AppStore.

Selon des premiers éléments, il apparait que l'application aurait violé les règles de bonne conduite de l'App Store et pour cause, le marché applicatif d'Apple n'est pas franchement fan des applications de Cloud Gaming...

Pour Apple il serait question de garantir la sécurité des données des utilisateurs... Dans les faits, il pourrait également s'agir tout simplement d'une question d'argent : le service Shadow n'est finalement qu'un point d'accès vers d'autres services PC sur lesquels Apple ne touche aucune commission.

Si Microsoft a réussi à porter son service xCloud sur iOS, c'est avec de lourdes limites, notamment l'accès à un seul jeu. Dans le même temps, ce n'est pas un hasard si GeForce Now et Stadia ne sont pas encore accessibles sur la plateforme... On se souvient également que l'application Steam Link avait également fait l'objet d'une éviction temporaire...

Reste désormais à savoir si Apple assouplira ses règles pour se confronter à l'évolution du marché et des tendances puisque le Cloud Gaming se présente résolument comme l'avenir.