Apple retire également chargeurs et écouteurs de ses anciens smartphones

Il n'y aura pas que l'iPhone 12 qui sera proposé sans chargeur ni écouteurs : le youtubeur Rjey a récemment réalisé une vidéo pour annoncer que son tout nouvel iPhone 11 profite déjà du nouveau packaging.

Apple aurait ainsi décidé de réaliser des économies non seulement sur l'iPhone 12, mais aussi sur les smartphones déjà sortis. Dans les faits, depuis l'annonce de l'iPhone 12 et le fait qu'il ne se trouvera aucun chargeur ni écouteur dans la boite, la marque a révisé ses autres produits pour proposer quelque chose de plus homogène sur les étals.

Ainsi, l'iPhone 11 profite de cette "mise à jour" si l'on peut dire et se voit désormais également proposé dans la nouvelle boite plus fine et compacte. Les utilisateurs perdent ainsi le bénéfice du chargeur et des écouteurs proposés avec le smartphone jusqu'ici, sans pour autant voir les prix chuter.

Les économies vont encore un peu plus loin : Apple ne livre plus deux autocollants de la pomme croquée comme avant avec ses appareils, mais plus qu'un seul. La boite contient donc le smartphone, un câble USB-C vers lightning, une notice, un autocollant et un outil pour accéder à la carte SIM de l'appareil, rien de plus.

La nouvelle boite en question est déployée sur tous les iPhone 12, mais aussi sur iPhone 11, iPhone SE 2020 et iPhone XR.