Ventes de smartphones : Apple leader mondial devant Samsung au dernier trimestre

Si Samsung reste le leader mondial sur le long terme, le dernier trimestre 2020 a vu Apple prendre la première place dans le classement grâce à un solide volume d'iPhone écoulés et dans un contexte enfin un peu plus favorable malgré la pandémie toujours active.

Le cabinet d'études IDC note qu'il s'est écoulé 386 millions de smartphones sur la fin 2020, en hausse de 4,3% sur un an, selon un rythme plus habituel que les précédents trimestres.

Cela ne sauve pas l'année 2020 puisque l'on observe une décroissance globale de 5,9% par rapport à 2019. Malgré tout, les signes sont un peu plus positifs avec l'essor de la 5G et la vitalité des segments d'entrée et de milieu de gamme.

Apple profite du succès de la gamme iPhone 12 pour prendre la tête du marché avec 90,1 millions d'unités écoulées (une "performance phénoménale" pour les analystes), devant Samsung qui a écoulé un volume de 74 millions de smartphones.

Xiaomi reste assez loin en troisième position avec 43 millions de smartphones mais il s'offre la plus forte croissance, de 32%, sur un an, ce qui en fait une menace de plus en plus vive.

L'autre fabricant chinois Oppo ne démérite pas avec près de 34 millions de smartphones écoulés et une croissance de 10,7%. C'est pour le groupe chinois Huawei que les choses se compliquent sévèrement : passé en cinquième position, il n'a écoulé que 32,3 millions d'unités au dernier trimestre 2020, contre plus de 56 millions l'an dernier à la même période, soit un recul de 42% du fait des sanctions imposées par les Etats-Unis.