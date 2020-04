Apple déploie massivement ses services dans le monde

L'App Store et d'autres services d'Apple comme Apple Music sont déployés dans davantage de nouveaux pays.

App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts ou encore iCloud. Apple a annoncé la disponibilité de ses services dans de nouveaux pays. Un déploiement d'ampleur puisqu'il concerne une vingtaine de pays supplémentaires et encore plus pour Apple Apple Music avec une cinquantaine de pays.

Le groupe de Cupertino souligne désormais une présence dans 175 pays pour l'App Store et 167 pays pour Apple Music avec un catalogue de plus de 60 millions de titres. Il s'agit de la plus grosse extension au cours de ces dernières années.

Dans un communiqué, Apple liste les nouveaux pays concernés. L'annonce d'Apple est également à destination des développeurs, notamment pour les efforts en matière de localisation avec l'App Store et les applications.

Apple n'a cessé de répéter l'importance prise par les services dans sa stratégie. Ils sont encore bien plus nombreux que ceux aujourd'hui mis en avant avec Apple Pay, Apple News+, Apple Card, Apple Care, Apple TV+…

Au dernier trimestre 2019, les services ont représenté pour Apple un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de dollars à eux seuls.