Apple : les services lissent l'impact du Covid-19

En raison de la pandémie de Covid-19, avec notamment l'impact sur la fabrication des iPhone et la demande pour ses produits en Chine, Apple avait prévenu que ses objectifs initiaux de ventes pour le trimestre clos le 31 mars ne seraient pas atteints.

Certes, avec la publication des résultats du deuxième trimestre de son exercice 2020 décalé, Apple n'est pas dans la grosse fourchette de ses prévisions initiales, mais le groupe de Cupertino atteint tout de même un chiffre d'affaires de 58,3 milliards de dollars en hausse de 1 % sur un an.

" Malgré l'impact mondial sans précédent du Covid-19, nous sommes fiers d'annoncer qu'Apple a connu une croissance au cours du trimestre, grâce à un record historique dans les services et un record trimestriel pour les wearables ", déclare Tim Cook, le patron d'Apple.

Sur la période qui couvre les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net trimestriel ressort toutefois à 11,2 milliards de dollars, contre 11,5 milliards de dollars il y a un an à la même période.

Les revenus tirés des ventes d'iPhone baissent de 7 % sur un an à 28,9 milliards de dollars et représentent la moitié du chiffre d'affaires d'Apple. C'est également une baisse de 10 % et 3 % pour les revenus avec l'iPad et le Mac.

Pour les services, qui ont récemment connu un déploiement massif dans de nouveaux pays, les revenus progressent de 17 % sur un an à 13,3 milliards de dollars et comptent pour 23 % du chiffre d'affaires du groupe. " Nous avons désormais plus de 515 millions d'abonnements payants pour l'ensemble des services sur notre plateforme, soit 125 millions de plus qu'il y a un an ", précise Luca Maestri.

Quant aux wearables, produits pour le foyer et accessoires, c'est une progression de 23 % à 5,1 milliards de dollars. Le directeur financier d'Apple indique que l'activité des wearables (Apple Watch en tête) à elle seule représente la taille dune entreprise du Fortune 140 (les 140 premières entreprises américaines en fonction de leur chiffre d'affaires).

La pandémie de coronavirus n'a pas empêché Apple de lancer de nouveaux produits, comme l'iPad Pro avec Magic Keyboard et l'iPhone SE de deuxième génération. Pour l'iPhone le plus abordable de la marque, Tim Cook dit avoir constaté " une forte réponse des clients. "

Plutôt que quelqu'un qui cherche à acheter à bas prix, le patron d'Apple dégage deux types de clients. Ceux qui veulent un format plus petit avec les dernières technologies et ceux qui viennent d'Android. Rendez-vous est pris pour les prochains résultats du trimestre en cours marqué par cet iPhone SE 2020 déjà en promotion.