Coronavirus : Apple prévient d'une pénurie d'iPhone et d'une baisse de ses revenus

Lors de la publication de ses résultats flamboyants pour le premier trimestre de son exercice 2020 décalé (le quatrième trimestre 2019), Apple avait été très prudent sur ses prévisions pour ses prochains résultats trimestriels.

Le groupe de Cupertino avait ainsi donné une fourchette large comprise entre 63 et 67 milliards de dollars de revenus. Du jamais vu avec un tel écart et le reflet des inquiétudes autour de l'épidémie de coronavirus (désormais Covid-19) et son impact sur les fournisseurs en Chine.

Hier, Apple a prévenu que ses objectifs de ventes pour le trimestre clos le 31 mars ne seront pas atteints à cause de l'épidémie de Covid-19 en Chine. La fabrication de ses iPhone est impactée, tout comme la demande pour ses produits en Chine.

" Même si les sites de notre partenaire de fabrication de l'iPhone sont situés en dehors de la province du Hubei (ndlr : dont la capitale est la ville de Wuhan qui est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus), et même si toutes les installations ont rouvert, elles redémarrent plus lentement que prévu ", écrit Apple tout en mettant en avant l'impératif de santé.

" Nous travaillons en étroite consultation avec nos fournisseurs et experts en santé publique. [..] Les pénuries d'approvisionnement pour l'iPhone affecteront temporairement les recettes dans le monde. "

Sur le fléchissement de la demande pour ses produits en Chine, Apple précise que ses magasins et ceux de partenaires ont été fermés. Pour les magasins ouverts, ils fonctionnent avec des horaires réduits. Hors de Chine, la demande demeure par contre en phase avec les attentes du groupe.

Bien évidemment et alors que les conséquenses économiques en lien avec le coronavirus avaient été sous-estimées, Apple ne sera pas seul impacté.