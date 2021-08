Apple Silicon : des MacBook Pro M1X cette année jusqu'au Mac Pro ARM plus tard

Les MacBook Air et MacBook Pro 13 ont été les premiers à profiter de la puce Apple M1 et son architecture ARM. Depuis, de nouveaux produits de la marque en sont équipés et ce n'est que le début.

Grâce à sa stratégie Apple Silicon, la firme doit lancer de multiples machines ces prochains trimestres. Selon la newsletter Power On de Mark Gurman, l'objectif d'une transition quasi-complète des processeurs Intel vers des puces ARM en deux ans devrait être tenu.

Les MacBook Pro 14 et 16 avec puce M1X restent attendus avant la fin de l'année et ils devraient être suivis d'un Mac Mini redesigné, plus fin et sans doute aussi avec la même puce.

Mark Gurman évoque l'arrivée d'un MacBook Air en 2022, avec port MagSafe. Déjà évoqué il y a peu par l'analyste Ming-Chi Kuo, il serait lancé vers mi-2022 et embarquerait une puce M2 ainsi qu'un affichage mini-LED.

Mais ce n'est pas tout puisqu'un Mac Pro serait également prévu. L'intégration d'un SoC ARM permettra de diviser son encombrement par deux et il devrait bénéficier de la variante la plus puissante des puces Apple Silicon, avec jusqu'à 20 à 40 coeurs.

Dans le même temps, Apple pourrait continuer à proposer des configurations du Mac Pro avec puce Intel, et notamment le nouveau processeur Intel Xeon W-3300 pour stations de travail, tout juste annoncé.