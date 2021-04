Apple fait appel aux batteries de Tesla pour son projet de stockage d'énergie

| Source : The Verge

Apple va mettre en place un grand site de stockage d'énergie en Caroline du Nord et la firme ferait appel aux batteries de Tesla.

Dans un effort pour réduire son impact environnemental, Apple a annoncé que plus de cent de ses fournisseurs sont en train de passer à 100% d'utilisation d'énergies renouvelables lorsqu'ils produisent pour la firme californienne et que les déploiements en cours vont permettre d'éviter le dégagement de 15 milliards de tonnes de CO2 annuellement dans l'atmosphère.

Elle indique également lancer la construction d'un grand site de stockage d'énergie en Caroline du Nord qui pourra engranger 240 MWh d'énergie, soit assez pour alimenter quotidiennement 7000 habitations, et qui sera relié à sa ferme solaire California Flats de 130 MW.

Le futur site de stockage d'énergie d'Apple, à côté de la ferme solaire California Flats

L'installation doit ainsi permettre de stocker l'excédent d'énergie produit en journée et de le redistribuer intelligemment lors des pics de consommation. Ce que ne dit pas Apple dans son communiqué, et que le site The Verge a découvert, c'est que les batterie de stockage seront fournies par Tesla, qui n'en est pas à son coup d'essai dans ce domaine.

85 Megapacks de batterie Li-Ion doivent ainsi être déployés sur le site, a indiqué le chef de projet du comté de Monterey, ce que ni Apple ni Tesla n'ont confirmé. L'installation de 60 MW ne sera pas la plus importante mise en place, la firme d'Elon Musk ayant réalisé des sites de stockage de plus de 100 MW en Australie et au Texas.

Une estimation à la louche évoque un investissement d'environ 50 millions de dollars pour l'acquisition des Megapacks de Tesla.