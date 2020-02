Apple TV (et TV+) disponible sur les téléviseurs LG de 2019

L'application Apple TV et Apple TV+ débarquent sur les téléviseurs LG de 2019. C'était attendu et avec une disponibilité qui va gagner en ampleur.

LG Electronics annonce aujourd'hui le lancement de l'application Apple TV pour ses smart TV de 2019. Une disponibilité qui concerne plus de 80 pays et donne également directement accès par voie de conséquence au catalogue iTunes et au service d'abonnement vidéo Apple TV+ qui est adossé.

Tous les modèles LG OLED de 2019 et LG NanoCell (séries SM9X et SM8X) sont concernés. À la fin du mois, l'application Apple TV sera aussi déployée sur certains téléviseurs UHD (séries UM7X et UM6X).

Le fabricant coréen ajoute en outre que comme attendu, Apple TV et Apple TV+ seront disponibles sur ses téléviseurs de 2020 dès leur lancement. Pour les téléviseurs de 2018, une disponibilité est prévue d'ici quelques mois avec une mise à jour firmware.

Les téléviseurs connectés de LG prenaient déjà en charge AirPlay 2, tout comme ceux de Samsung, Sony et Vizio. C'était déjà notable par rapport aux pratiques du passé d'Apple, mais l'arrivée d'Apple TV+ a encore plus changé la donne.

Sur son site, Apple propose une liste des appareils compatibles avec son application Apple TV. Les téléviseurs de LG devraient y être ajoutés sous peu avec les modèles de Samsung, sans oublier Amazon Fire TV.

Pour le cas de LG, cela veut dire qu'une application webOS idoine a été développée. Par contre, l'accès aux applications tvOS de l'App Store d'Apple et à Apple Arcade est évidemment une autre histoire.