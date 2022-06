Un nouveau format vidéo pour l'Apple TV

Certaines annonces n'ont pas toutes été divulguées lors de la dernière keynote d'Apple et certaines informations arrivent au compte goutte. Par exemple, le système d'exploitation tvOS 16 arrivera cet automne sur Apple TV.

L'application Apple TV présente sur iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura et tvOS 16 pourra donc maintenant prendre en charge à la fois le HDR10+ et le Dolby Vision, deux formats vidéo qui prennent en charge le HDR haut de gamme. Pour en profiter, il faut donc un écran qui soit compatible, mais aussi que les vidéos disponibles le soit. Pour rappel, Dolby Vision et HDR10+ apportent des rendus plus réalistes grâce à l'exploitation des métadonnées de manière dynamique.

Actuellement, les téléviseurs du constructeur Samsung boudent le Dolby Vision en privilégiant sa technologie HDR10+ qu'il a contribué à développer. Le HDR10+ est quant à lui boudé par Sony ou LG. Du côté d'Apple, il va falloir maintenant proposer du contenu compatible HDR10+, car actuellement le catalogue est vide.